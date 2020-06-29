جامعة أسوان تناقش الاستعدادات للامتحانات في ظل كورونا

انعقد، اليوم الاثنين، مجلس جامعة أسوان رقم (95)، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، عبر فيديو كونفرانس، وبحضور نائب الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات.وافتتح المجلس الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة بالترحيب بالحضور، وتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودولة مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة ثورة يونيو المجيدة التي أعادت لمصر هيبتها، والتي أسست أركان الدولة الحديثة في مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان خلال المجلس عن استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية، والتي ستبدأ اعتبارا من 11 يوليو القادم 2020 والتي يؤديها 7 آلاف طالب وطالبة بالفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة.وتابع، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من رش وتعقيم قاعات الدرس والمدرجات والمعامل مع وضع الجداول التفصيلية لكل كلية مع الأخذ في الاعتبار التباعد بين الطلاب في اللجان على الأقل لمسافة 2 متر وارتداء الكمامات للجميع الطلاب والمراقبين، وكل من يدخل الجامعة مع توفير أدوات التطهير والتعقيم والمنظفات بشكل دائم وتخصيص يومين لطلاب كل كلية على مدار الأسبوع مع تخفيض الأعداد في القاعات التي تستوعب 200 طالب خفضها إلى 50 طالبا أي الربع، منعا لتكدس أو الزحام حرصا علي سلامة الطلاب في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن استخدام جهاز قياس الحرارة والتعقيم عند دخول اللجان.وأوضح الدكتور أحمد غلاب، أنه يتم تطبيق التصحيح الإلكتروني توفيرا لعامل الوقت والجهد وإعلان النتائج في الوقت المقرر لها وإن نماذج الأسئلة تطابق معايير الجودة من خلال بنك الأسئلة المتاح على المنصة الإلكترونية، وجار رفع واستلام الأبحاث بالنسبة لطلاب النقل بمختلف كليات الجامعة العشرين على المنصة الإلكترونية، والتي يبلغ عددهم 18 ألف طالب وطالبة بسنوات النقل من الفرقة الأولى حتى الثالثة.وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من تجهيز اللجان والقاعات واللجان الطبية والعمل على توفير سيارات الإسعاف مع المتابعة اليومية لمقار اللجان، وتم وضع تصور لتوزيع طلاب الكليات على اللجان بشكل متباعد.وأوضح الدكتور أحمد غلاب بأن مركز المعلومات استطاع أن يحقق نجاحا واضحا من خلال المنصة الإلكترونية في رفع كافة المقررات الدراسية والتواصل مع الطلاب إلكترونيا، وتطبيق منظومة التعلم عن بعد، موجهًا الشكر لمركز المعلومات على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.كما وافق المجلس علي منح بعض الدرجات العلمية والتعيين والترقيات لعدد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين.