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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

500 مليون دولار مكافآت أمازون لموظفيها

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:29 م
أمازون
أمازون
وكالات
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قالت أمازون دوت كوم، اليوم، إنها ستدفع 500 مليون دولار مكافآت لمرة واحدة لموظفيها في الخطوط الأمامية وشركائها الذين يعملون أثناء أزمة فيروس كورونا.

وأضافت أمازون في منشور على مدونتها أن الموظفين والشركاء الذين يعملون في شركة التجارة الإلكترونية حتى يونيو سيحصلون على مكافآت تتراوح من 150 دولارا إلى 3000 دولار.

ويواجه أكبر بائع تجزئة على الإنترنت في العالم، الذي يسلم حوالي عشرة مليارات من المنتجات سنويا، تمحيصا شديدا من أعضاء في الكونجرس الأمريكي ونقابات عمالية أمريكية حول ما إذا كان يفعل ما يكفي لحماية موظفيه من جائحة كوفيد-19.

وفي وقت سابق اليوم، قرر العمال في ستة مواقع لأمازون في ألمانيا الإضراب احتجاجا على إجراءات السلامة بعد أن أثبتت الفحوص إصابة بعض العاملين في المراكز اللوجيستية بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته نقابة (فيردي) العمالية أمس الأحد.

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