ألمانيا تمدد قيود كورونا في منطقة جوترسلوه لمدة أسبوع

عقب تفشي جائحة كورونا في مجزر شركة "تونيس" الألمانية للمواد الغذائية في منطقة جوترسلوه الألمانية، ستظل الحياة العامة في المنطقة مقيدة لأسبوع آخر.وأعلن رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أرمين لاشيت، اليوم الاثنين في دوسلدورف، أن منطقة فارندورف المجاورة ستنتهي فيها إجراءات التقييد في المقابل فجر اليوم الثلاثاء.وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية ذكر أول أمس السبت، أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لم يتجاوز حد الـ50 حالة لكل 100 ألف نسمة من السكان خلال الأيام السبعة الماضية في ألمانيا إلا في منطقة جوترسلوه بغرب البلاد.يشار إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات كانت اتفقت على إتاحة الإمكانية للسلطات المحلية في ألمانيا للعودة عن إجراءات تخفيف قيود كورونا حال تجاوز هذا الحد من الإصابات الجديدة.