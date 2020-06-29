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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

بعد الإيقاف 14 شهرا.. طلعة تجريبية مرتقبة لطائرة بوينج 737 ماكس

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:39 م
طائرة بوينج 737 ماكس
طائرة بوينج 737 ماكس
وكالات
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يرتقب أن تجرى مجموعة بوينج أول طلعة تجريبية لطائرتها طراز 737-ماكس، اعتبارا من الإثنين في خطوة بالغة الأهمية لاستمرار هذه الطائرة التي لم تقم بأي رحلة منذ 14 شهرا.

وقال مصدران قريبان من الملف لوكالة فرانس برس الجمعة: إن الطلعة التجريبية يمكن أن تحصل مطلع الأسبوع المقبل.

ولم تؤكد بوينج ولا الإدارة الفدرالية للطيران المعلومة لدى الاتصال بهما الأحد.

والطائرة متوقفة عن الطيران على مستوى العالم منذ 13 مارس 2019، في أعقاب تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية ما أدى إلى مقتل 157 شخصا، وجاءت الكارثة بعد بضعة أشهر من تحطم طائرة ماكس تابعة لخطوط لايون إير ومقتل 189 شخصا.

وأوجه الشبه المقلقة بين الكارثتين اللتين وقعت كل منها بعيد الإقلاع، إلى جانب عدم قدرة الطيارين على استعادة السيطرة على الطائرة، دفعت سلطات الطيران العالمية إلى منع هذه الطائرة من التحليق لفترة غير محددة.

ومنذ أشهر تسعى مجموعة الطيران الأمريكية العملاقة لإعادة هذه الطائرة التي كانت مبيعاتها تمثل جزءا رئيسيا للعائدات قبل وقفها، إلى الخدمة.

ونظام تعزيز خصائص المناورة في هذه الطائرة مسؤول جزئيا عن الحادثين، لكن أعطالا فنية رصدت لاحقا بينها عطل في أسلاك الكهرباء خلال عملية إدخال تعديلات على الطائرة ما أبطأ السماح بعودتها.

وتنتظر بوينج منذ أسابيع الضوء الأخضر من السلطات لإجراء طلعات تجريبية لتثبت أن التعديلات توفر أقصى درجات السلامة.

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