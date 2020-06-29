مقاتلات روسية تعترض طائرتين أمريكيتين فوق مياه البحر الأسود

قامت مقاتلات روسية من طراز "سو-27" باعتراض طائرتين حربيتين أمريكيتين، اليوم الإثنين، فوق مياه البحر الأسود.وأعلن المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع - في بيان - أن قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة الجنوبية الروسية العسكرية اليوم، برصد ومرافقة طائرة من طراز "بي-8 إيه" بوسيدون وطائرة استطلاع استراتيجية من طراز "أر إس-135"، تابعتين للقوات الجوية الأميركية فوق المياه الدولية للبحر الأسود.وأضاف البيان أن مقاتلات روسية من طراز "سو-27" قامت بالتحليق لاعتراض الطائرتين، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي انتهاك للحدود الروسية، مؤكدا أن الطلعات الجوية للطائرات الروسية تمت بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون انتهاك حدود الدول الأخرى.