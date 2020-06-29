انخفاض صادرات نفط العراق في يونيو 9 %

أظهرت بيانات تحميل ومصادر في القطاع، أن صادرات العراق من النفط انخفضت نحو 9 %، أي ما يعادل 310 آلاف برميل يوميا، في يونيو، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك وفى بنسبة 60 % من تعهداته في اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك بحسب رويترز.وخلصت بترو-لوجستكس لتتبع الناقلات ورفينيتيف أيكون ومصادر في القطاع، إلى أن صادرات جنوب العراق في أول 28 يوم من يونيو، بلغت في المتوسط 2.9 مليون برميل يوميا يقل ذلك بمقدار 200 ألف برميل يوميا عن أرقام صادرات الجنوب الرسمية في مايو.وقال دانييل جيربر رئيس بترو-لوجستكس التنفيذي لرويترز: هذا أدنى مستوى لصادرات البصرة في خمس سنوات، لكن العراق لا يزال بحاجة لخفض 300 ألف برميل يوميا أخرى لتحقيق الالتزام الكامل".بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، اتفاقا غير مسبوق لخفض الإمدادات في مايو لدعم أسعار النفط التي هوت بسبب أزمة فيروس كورونا.