قرارات رئيس جامعة عين شمس بشأن انتظام العمل

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إجازة بحد أدنى ١٤ يوما من تاريخ الإبلاغ بالإصابة وحتى تمام شفائهم، وذلك وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.كما يمنح الموظف المصاب بالأمراض المزمنة إجازة إستثنائية وفقا لما تقرره اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور محمد الطيب ناصر المشرف العام على علاج العاملين وأعضاء هيئة التدريس، كما يجوز في حالات الضرورة القصوى منح إجازة استثنائية للموظفة التي ترعى طفلًا دون سن الثانية عشر، مع مراعاة صالح العمل.وبخلاف الحالات المذكورة على نواب رئيس الجامعة كل في قطاعة وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء القطاعات تقرير ملائمة منح إجازة استثنائية للموظف المخالط لمصاب فيروس كورونا المستجد لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على صحة وسلامة زملائه بالعمل.كما قرر عودة حالة العمل بانتظام بكامل قوتها، وعلى نواب رئيس الجامعة كلا في قطاعه وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء القطاعات التأكد من تطبيق كافة الإجراءات التي تكفل سلامة العاملين من حيث ارتداء الكمامات، توفير مستلزمات التطهير والتعقيم.ويستثني من هذا القرار المستشفيات وعلى المدير التنفيذي وضع النظام الذي يتفق مع نظام العمل بالمستشفيات التابعة لجامعة عين شمس.