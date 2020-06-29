كازاخستان: إعادة فرض الحجر الصحي الصارم لوقف انتشار كورونا

وجه رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، يوم الإثنين، الحكومة بتقديم مقترحات بشأن إعادة فرض قيود الحجر الصحي الصارم الذي شهدته البلاد خلال الفترة من مارس وحتى مايو الماضي، في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا.وأفادت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، بأنه خلال اجتماع افتراضي مع الحكومة، حث توكاييف لجنة الدولة بقيادة رئيس الوزراء عسكر مامين على طرح مقترحات بشأن مسألة العودة إلى الحجر الصحي الصارم في غضون يومين، حيث تحتاج البلاد إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل تحقيق الاستقرار في الوضع الوبائي الحالي.وقال توكاييف: إنه من الآن فصاعدا ستتخذ لجنة الدولة جميع القرارات المتعلقة بمواجهة جائحة فيروس كورونا.وكانت كازاخستان، قد بدأت في تخفيف قيود الحجر الصحي في منتصف مايو الماضي.وحتى اليوم بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في كازاخستان 183 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس 21 ألفا و327 إصابة، بالإضافة إلى 16 ألفا و639 حالة بدون أعراض لا تدرجها البلاد ضمن حصيلة الإصابات، وفقا لـ"كازينفورم".