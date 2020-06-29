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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بجرجا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:17 م
الطريق الزراعي بجرجا
الطريق الزراعي بجرجا
محمود عبد العال ومصطفي علم الدين
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أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي الغربي، بناحية قرية بيت خلاف بدائرة مركز جرجا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء جمال إبراهيم، نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد تلقيه بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي الغربي أمام قرية بيت خلاف دائرة مركز جرجا ووجود مصابين.

وانتقل ضباط البحث الجنائي وضباط إدارة المرور، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "ملاكي" قيادة "شريف. م" 21 سنة طالب يقيم بالمنصورية بالجيزة اختلت عجلة القيادة بيده أثناء تخطيه سيارة "نقل" قيادة "محمد. خ" 46 سنة سائق، يقيم بناحية المحاسنة بدائرة المركز، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "عامر. ع" 24 سنة عامل، و"أحمد. ص" 35 سنة عامل، و"محمود. ع" 30 سنة عامل، و"إسلام. ص" 24 سنة عامل، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، من مستقلي السيارة الأولى وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، واتهم قائد السيارة الأولى والمصابين قائد السيارة الثانية بالتسبب في الحادث ونفوا الشبهة الجنائية.

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