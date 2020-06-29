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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الفلاحين»: قضايا مصر الخارجية لم تثني السيسي عن مواصلة العمران

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:08 م
محمد عبدالستار
محمد عبدالستار
عبدالناصرمحمد
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قال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رجل المواقف بلا منازع، وذلك بعد مرور 6 سنوات من جلوسه على كرسي الحكم، لافتا إلى أن افتتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية اليوم أثبتت مشهدين اجتمع فيهما وجهان للإصلاح والعمران والسلام في الداخل والخارج.

وأوضح النقيب - في بيان اليوم - أن قضايا مصر الخارجية لم تثني الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مواصلة العمران في الداخل، ومتابعة تفاصيل المشروعات القومية بها، فضلا عن افتتاح مشروعات وطنية واجتماع لسد النهضة ومتابعات على مستوى دولي وإقليمي، تصدر بها الرئيس مشاهد الإصلاح والدفاع عن التنمية والحياة في الداخل والخارج.

وأضاف أن مصر نجحت خلال الست سنوات الماضية فى إعادة بناء دولة جديدة وإقامة العديد من المشروعات العملاقة ويحسب للرئيس السيسي إصراره على بناء مصر الجديدة بسواعد أبنائها، لافتا إلى أن افتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وافتتاح مطارى العاصمة الجديدة وسفنكس نقلة حضارية جديدة فى ظل مشروعات عملاقة للطرق والكبارى والمنشآت وهو ما يبلور الجهد الذى بذلته الدولة فى السنوات الأخيرة.

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