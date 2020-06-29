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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفيرة الأمريكية ببيروت: مستعدون لمساعدة لبنان إذا عولجت اقتصاديًا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:05 م
سفيرة الولايات المتحدة
سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان
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قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان دورثي شيا: إن بلادها مستعدة وستواصل مساعدة لبنان، طالما تتخذ الحكومة اللبنانية الخطوات اللازمة لمعالجة أسباب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأشارت السفيرة الأمريكية – في تصريح لها عقب لقاء عقدته ظهر اليوم الإثنين مع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي – إلى أن الولايات المتحدة تقدر التعاون مع لبنان لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين في ظل هذه الأوقات العصيبة الراهنة. مضيفة: "أؤكد لكم أن علاقتنا الثنائية قوية وسنواصل تقديم كل ما يعود بالنفع على شعبي بلدينا".

وتطرقت السفيرة الأمريكية للقرار الصادر عن إحدى المحاكم اللبنانية مؤخرا بمنع وسائل الإعلام اللبنانية من إجراء مقابلات إعلامية معها أو السماح.

وذكرت الخارجية اللبنانية - في بيان لها - أن اللقاء بين الوزير حتي والسفيرة الأمريكية، جرى خلاله التشديد على حرية الإعلام وحق التعبير، باعتبارهما من الحقوق المقدسة، وأنه جرى نقاش صريح في المستجدات الحالية على الساحة المحلية اللبنانية، والتطرق إلى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين.

وأشارت الخارجية اللبنانية إلى أنه تم التأكيد على أهمية التعاون بين حكومتي البلدين في كافة المجالات، وذلك دعما للبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

وأصدر قاضي الأمور المستعجلة محمد مازح قبل يومين حكما بمنع أية وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل داخل البلاد، من إجراء أي مقابلات أو تصريحات إعلامية مع السفيرة الأمريكية لمدة عام كامل، مع إيقاف أي وسيلة إعلامية تخالف القرار لمدة مماثلة وأن توقع بحق الوسيلة الإعلامية غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار، وذلك بعدما اعتبر أن السفيرة أدلت بتصريحات مسيئة لـ"حزب الله" تشكل خطرا على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان قد حمّلت – في مقابلة تلفزيونية أجرتها قبل بضعة أيام مع قناة الحدث التابعة لشبكة أخبار العربية - بشكل مباشر حزب الله المسئولية عن الانهيار المالي والاقتصادي والتردي المعيشي الذي يشهده لبنان، مشيرة إلى أن الحزب الذي تصنفه بلادها إرهابيا، بنى دولة داخل الدولة على نحو استنزف لبنان.

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