لا وفيات بكورونا في اسكتلندا لليوم الرابع على التوالي
الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:04 م
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أعلنت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن، اليوم الاثنين، عدم تسجيل حالات وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي.
وقالت ستيرجن، خلال الإيجاز الصحفي اليومي بشأن جهود مكافحة الفيروس: إن البيانات الأخيرة أظهرت عدم تسجيل وفيات بـكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس لا يزال يقف عند 2482 حالة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة، ذا تليجراف البريطانية.
وأضافت:أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 18 ألفا و341 حالة، بعد ثبوت إصابة 5 أشخاص خلال اليوم.
وقالت ستيرجن، خلال الإيجاز الصحفي اليومي بشأن جهود مكافحة الفيروس: إن البيانات الأخيرة أظهرت عدم تسجيل وفيات بـكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس لا يزال يقف عند 2482 حالة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة، ذا تليجراف البريطانية.
وأضافت:أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 18 ألفا و341 حالة، بعد ثبوت إصابة 5 أشخاص خلال اليوم.