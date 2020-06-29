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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 سنوات سجن لرئيس وزراء فرنسا الأسبق فرانسوا فيون بتهمة الاحتيال

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:04 م
فرانسوا فيون
فرانسوا فيون
أ ش أ
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أدانت محكمة فرنسية اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق "فرانسوا فيون"، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الاحتيال لإيجاده وظيفة وهمية لزوجته ودفع أموال لها.

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم: أن القضاء الفرنسي أدان زوجة فيون بالتهمة نفسها والسجن لمدة 3 سنوات.

وكان محامٍ في الجمعية الوطنية الفرنسية قد أعلن مؤخرًا، أن برلمان البلاد سيطالب بأن يدفع رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون وآخرون معه، أكثر من مليون يورو كتعويض عن الأموال العامة التي يُشتبه في أنها دُفعت لزوجة فيون عن منصب مزيف شغلته.

وكانت القضية المذكورة تدور حول منح فيون لوظائف وهمية لزوجته ومقربين منه، كما يُعد فيون متهمًا باختلاس الأموال العامة.

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