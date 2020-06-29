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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير روسيا بالقاهرة: مصر أحرزت العديد من الإنجازات فى 7 سنوات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:03 م
جيورجي بوريسينكو
جيورجي بوريسينكو
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أكد جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، أن مصر أحرزت العديد من الإنجازات خلال الـ7 سنوات الماضية، بما فيها تنفيذ خطة جريئة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والمشروعات القومية الكبري التي أنجزت في زمن قياسي، موضحًا أن مصر شهدت تحسن في الظروف الأمنية والنجاحات الدبلوماسية مثل استعادة مكانتها الرائدة في القارة الأفريقية من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، بجانب الدور المصري المحوري في حل أزمات دول المنطقة.

وأضاف السفير الروسي- في تصريح، اليوم الإثنين، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو نشرتها سفارة روسيا على موقع الفيسبوك: أن أساس هذه الانطلاقة إرادة قوية للشعب المصري والقيادة البارزة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه ما جرى خلال هذه الفترة يضمن تطور مصر المستدام في المرحلة المقبلة الطويلة الأمد ويفتح آفاقًا واسعة في المستقبل.

وأفاد بأن العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر خلال هذه الفترة اكتسبت زخما قويا، وذلك بفضل توافق الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي على جعل هذه العلاقات شاملة واستراتيجية.

وقدم السفير الروسي التهنئة للشعب المصري الصديق، ومتمنيا له النجاج والتوفيق والازدهار.

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