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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني عن افتتاح الرئيس مشروعات اليوم: مصر تمضي نحو مستقبل مشرق

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:11 م
أيمن أبوالعلا
أيمن أبوالعلا
إسلام نصير
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أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن مصر نجحت خلال الست سنوات الماضية في إعادة بناء دولة جديدة وإقامة العديد من المشروعات العملاقة ويحسب للرئيس السيسي إصراره على بناء مصر الجديدة بسواعد أبنائها.

وقال أبوالعلا، في بيان اليوم، إن افتتاح مطاري العاصمة الجديدة وسفنكس نقلة حضارية جديدة في ظل مشروعات عملاقة للطرق والكباري والمنشآت، وهو ما يبلور الجهد الذي بذلته الدولة في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "مصر تمضي نحو مستقبل مشرق بفضل رجال مخلصين يبذلون كل نفيس وغالي ويسابقون الزمن لإنشاء المزيد والمزيد من المشروعات العملاقة التي تنقل مصر لمصاف الدول المتقدمة".

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