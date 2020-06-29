ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 0.9 % في يونيو

عاود معدل التضخم في ألمانيا للارتفاع مجددا خلال يونيو الجاري، وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا،اليوم الاثنين، أن أسعار المستهلكين ارتفعت عن مستوى نفس الشهر العام الماضي بنسبة 0.9 %.وكان معدل التضخم السنوي تراجع إلى أدنى مستوى له منذ نحو 4 سنوات في مايو الماضي إلى 0.6%، خاصة بسبب التراجع الكبير في أسعار الطاقة على خلفية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".و مقارنة بمايو الماضي، ارتفع مستوى الأسعار هذا الشهر بنسبة 0.6 %، ووفقا لتقديرات المكتب من المحتمل أن يقترب معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة مجددا إلى حاجز الصفر، إذا تم تمرير الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة بالكامل بالنسبة للمستهلكين.