البابا تواضروس يشارك في احتفالات 30 يونيو

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي أقيمت بمجمع الجلاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.وافتتح الرئيس اليوم بالمناسبة ذاتها، عددًا من المشروعات القومية، من أهمها مطارا سفنكس، والعاصمة الإدارية، وأعمال تطوير قصر البارون.