«تلاع الريح».. رواية جديدة لجمال أبوغيدا عن المؤسسة العربية

صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر رواية بعنوان "تلاع الريح- الديماس"، للروائي الأردني جمال أبوغيدا، تقع في 432 صفحة من القطع المتوسط.وجاء على الغلاف الأخير للرواية: "وقيل إنّ طول تلاع الريح مائة وسبعون فرسخا وعرضها في المنطقة الوسطى من أرضها يبلغ مائة فرسخ، بينما تتسع في أسفلها جنوبا إلى مائة وعشرين فرسخا، وفيها حواضر عامرة، منها حاضرتها (أروى)، التي زعموا أنها كانت من بناء ثور بن الأشهب بن عدي بن عمرو بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشذ بن سام بن نوح، وقيل غير ذلك ولسنا بصدده، وقال ابن سعدون: (إذا خلفت دمشق هابطا صوب الشرق فقد أتلعت، ولا تزال مُتْلِعَا حتى تنزل في نواحي أرض السواد وبعض الأردن، فإذا ما بلغتها فتلك عراق العرب عن شمالك وجند الأردن عن يمينك، فإذا بلغت ثنايا الوضاحية، فقد أنجدت، أي دخلت نجدا)، وقيل إن أروى هي جمع الأُرْوِيَّة، وتقع على الذكر والأُنثى من الوعل، والوعل هو تيس الجبل، وله قرنان قويان منحنيان، وذلك لكثرة هذه الوعول ووفرتها في التلال المحيطة بها، وزعموا أن الشنفري الأزدي نظم لاميته الشهيرة في تلاع الريح على مقربة من أروى".