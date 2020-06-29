هشام توفيق: نعمل على تطوير شركات قطاع الأعمال العام

أكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ان قانون 203 الخاص بتغير شكل إدارة الشركات الخاصة بالقطاع العام لتصبح كالقطاع الخاص، وربط الأجر بالإنتاجية، وعملية توزيع الأرباح بدون متوسط عام، وبدون حد أقصى أرباح نقدية سوف يخرج قريبا بعد موافقة مجلس الدولة حاليا ويتم مناقشته والموافقة عليه من مجلس النواب.وأضاف الوزير خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم، أن قطاع الاعمال العام يضم نحو 225 شركة بعضها تحت اشراف الوزارة وباقي الشركات تحت إشراف وزارات أخرى.و أشار وزير قطاع الاعمال العام، إلى أن الوزارة خلال الفترة الحالية تعمل على تطوير شركات قطاع الاعمال العام، مؤكدًا ان الفترة الحالية خاصة بتطوير قطاع الغزل والنسيج بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين نوعية الاقطان.