الجبير: إيران الدولة الأولى في دعم الإرهاب عالميا

أكد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، على التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لمنع إيران تصدير الأسلحة للمنظمات الارهابية.وأضاف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، وفقا لقناة العربية الاخبارية، أن إيران هي الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب في دول العالم، مضيفا ميليشيات الحوثي تطلق صواريخ إيرانية المنشأ على السعودية، مشيرًا إلي أن إيران ستصبح أكثر عدوانية في حال رفع تمديد حظر الأسلحة.