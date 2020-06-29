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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توريد 661 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:45 م
توريد القمح
توريد القمح
نرمين محمود الدهان
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قالت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة بلغ 661 ألفا و223 طنا و698 كيلو قمح منذ بدء موسم الحصاد، مؤكدة انتظام عمليات التوريد الجارية وتوافر كافة الاشتراطات والضوابط التي حددتها وزارة التموين.

وأضافت في بيان لها، أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة، مشيرًة إلى أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وذكرت أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحًا هذا العام بلغت (417822) ألف فدان وأن محافظة الشرقية من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في توريد القمح، حيث استقبلت الصوامع والشون في المحافظة 661 ألفا و223 طنا و698 كيلو قمح منذ بدء موسم الحصاد، لافتة إلى أنه تم صرف المبالغ المالية المستحقة للموردين مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء عملية تسلم وتوريد الأقماح.

وأشارت إلى أنه جارٍ استلام وتوريد الأقماح بشون (الغابة بأبو كبير – صفيطه بالزقازيق – القرين – صوامع صان الحجر– صوامع الحسينية - العاشر من رمضان).

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