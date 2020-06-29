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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

145 عاملا مصريا يصلون مطار برج العرب قادمين من الكويت

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:38 م
مطار برج العرب
مطار برج العرب
محمود السعدى
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استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم الإثنين، 145 عاملا مصريا قادمين من دولة الكويت، والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن عبر إحدى شركات الطيران العربية، عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد القاتل "كوفيد-19"، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.

وخضع العائدون إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار برج العرب، تحت إشراف إدارة الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

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