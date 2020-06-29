كيف علق الإعلام الإسرائيلي على شراء مصر الدبابات الروسية المتقدمة؟

نشر موقع قناة "12" الإسرائيلية تقريرا بعنوان :"إنها لا تتوقف: مصر ستشتري مئات الدبابات المتقدمة من روسيا" حول شراء مصر الدبابات الروسية المتقدمة من روسيا، في إطار الاهتمام الإسرائيلي اللافت بتسليح الجيش المصري.ذكر التقرير أن وزارتى الدفاع المصرية والروسية وقعتا اتفاقاً لشراء 500 دبابة من طراز T-90MS، التي تعد واحدة من الدبابات المتقدمة في الترسانة الروسية، حيث سيتم تطوير خط إنتاج في مصر لتجميع الدبابة بشكل مرخص، وهو ما يساعد بالطبع الاقتصاد المحلي.أفاد التقرير أن الدبابة T-90M تعد واحدة من دبابات المعارك الثقيلة في روسيا والتي تم انتاجها امتداداً للدبابة T-80، والتي تعتبر ناجحة ومعقدة.استطرد التقرير أن المدرعات المصرية مبنية في الغالب على الدبابات الغربية، بما في ذلك أكثر من 1300 دبابة أمريكية من طراز M1A1، وفي الماضي، اشتروا أيضاً دبابات T-80 ولكن بعدد قليل.ولكن في السنوات الأخيرة، زاد المصريون من مشترياتهم العسكرية من روسيا، وباستثناء تلك الدبابات اشتروا أيضاً 26 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي (SU-35) ورادارين على الأقل من طراز Rezonans للكشف عن الطائرات والصواريخ على المدى البعيد. كل هذا بالتأكيد قائمة جزئية تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، التي مصدرها غبر معلوم، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في مصر.