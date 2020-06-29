السيسى يوجه بإطلاق اسم الفريق محمد العصار على أحد محاور القاهرة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق اسم الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، على محور "أبوبكر الصديق- تحيا مصر" بطول 18 كيلو، حيث يضم 18 كوبرى، أبرزها "ألماظة- سفير- ابن الحكم- الحلمية- المطرية- عمر المختار-الأميرية".كما وجّه الرئيس، خلال كلمته باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى، بإطلاق أسامى الشهداء والأطباء على الكبارى الموجودة على المحور.وافتتح الرئيس السيسى، اليوم الاثنين، مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطارى سفنكس والعاصمة.