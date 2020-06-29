وزير النقل: مشروع لتحصيل مخالفات المرور فوريًا بـ«الموبايل»

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على زيادة سرعة قائدي المركبات بعد تطوير شبكة الطرق.ورد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات بأن "هناك مشروعًا فاز به تحالف دولي يستهدف رصد المخالفات الإلكترونية بـ20 طريقا فوريا عن طريق الهاتف المحمول، ويكون ربح الشركات من هامش بسيط من الطرق غير شاملة الإعلانات والموازين والكارتة".وعلق الرئيس على ذلك قائلا: "نحاول حماية المواطن من مخاطر السرعة، طول ما الشخص يخالف طول ما هناخد منه فلوس".