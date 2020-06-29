أكثر من مليونين و550 ألف مصاب بكورونا في أمريكا

أفادت إحصائية أعدتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، بأن هناك نحو مليونين و549 ألفا و69 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن وفاة 125 ألفا و803 حالات.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الإحصائية شملت كافة الحالات المسجلة في الولايات الأمريكية الخمسين ومنطقة العاصمة الاتحادية، إلى جانب حالات الإصابة لأمريكيين تم إعادتهم إلى أرض الوطن.