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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من مليونين و550 ألف مصاب بكورونا في أمريكا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:30 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
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أفادت إحصائية أعدتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، بأن هناك نحو مليونين و549 ألفا و69 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن وفاة 125 ألفا و803 حالات.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الإحصائية شملت كافة الحالات المسجلة في الولايات الأمريكية الخمسين ومنطقة العاصمة الاتحادية، إلى جانب حالات الإصابة لأمريكيين تم إعادتهم إلى أرض الوطن.

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