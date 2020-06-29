المناسترلي: نحتاج لإعادة تقييم معدات «القومية للأسمنت» بما يناسب السوق

طالب المهندس ابراهيم المناسترلي المصفي العام لشركة القومية للأسمنت احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الجهات والشركات المسؤولة عن تقييم وتسعير معدات القومية للأسمنت بضرورة اعادة النظر في أسعار المعدات نظرا لظروف السوق في الوقت الحالي.وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه لابد من مراعاة أزمة كورونا التي أثرت علي السوق مما أدي الي تراجع القوة الشرائية عما سبق مشيرا الي الي أن المزايدة الأخيرة التي طرحتها الشركة حصلت 8 مليون جنيه فقط من 20 مليون جنيه كان من المقرر أن تحصلها الشركة من وراء المزايدة الا أن الأسعار كانت مرتفعة بالسنبة للسوق حاليا.وأوضح المناسترلي أنه لابد من إجراءات تسعير جديدة تساعدنا في بيع معدات القومية للأسمنت حتي نستيطع الالتزام بالجدول الزمني الموضوع من أجل الانتهاء من تصفية القومية للٍأسمنت.