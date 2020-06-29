رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة المدير السابق لمستشفى شبين الكوم التعليمى بكورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:25 م
المدير السابق لمستشفى
المدير السابق لمستشفى شبين الكوم
ولاء القاضى
طباعة
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية السابق، وعميد معهد الكبد السابق، على صفحته الشخصية، إصابة الدكتور محمد متولي، استشاري أمراض النساء والتوليد، ومدير مستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية.

كان الدكتور محمد متولي، استشاري النساء والتوليد، والمدير السابق للمستشفى التعليمي بشبين الكوم، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، عقب ثبوت ذلك بالأشعة والمسحة، وخضوعه للعزل داخل مستشفى أبو خليفة، للبدء في للكورس العلاجي المعتمد من وزارة الصحة المصرية.

وأكد الدكتور محمد طاحون، مدير المستشفى التعليمي بشبين الكوم، عدم استقرار الحالة الصحية للدكتور محمد متولي، أحد أشهر أطباء النساء والتوليد في الدلتا، وتحويله لمستشفى العزل بأبو خليفة في محافظة الإسماعيلية، للخضوع للعلاج والرعاية الطبية، مطالبًا زملاءه وتلاميذه بالدعاء له.

وسادت حالة من الحزن على الطاقم الطبي بالمستشفى التعليمي، لإصابة مديرهم السابق، وقدم العديد من الأطباء والأساتذة على الصفحة الشخصية لطبيب النساء والتوليد، عبارات رفع المعنويات والأمنيات بالشفاء العاجل.

موضوعات متعلقة

سلاح جو قوات شرق ليبيا يستهدف قوات الوفاق قرب مصراتة

الأرصاد توضح أسباب ارتفاع الحرارة نهاية الأسبوع

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

الوزراء: ترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس عدا 3 أعياد

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

السيسى: «كل حاجه غلط هصلحها ومش هسيب حد تعدى على أرض البلد»

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

الأرصاد توضح أسباب ارتفاع الحرارة نهاية الأسبوع

السيسى ينفعل بسبب أحد العقارات المخالفة: «مين إداهم الترخيص»

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

خجل وأشياء أخرى.. لهذه الأسباب ترفض عبلة كامل الظهور في الإعلام منذ 22 عامًا

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

نجم الساعة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اكتشاف عنكبوت مميز يكتسي بـ«ابتسامة الجوكر»

3 أعراض جديدة لـ«كوفيد-19»

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو وطريقة السداد

ما يعرفه الأطباء حتى الآن حول تأثيرات كورونا على الإنسان

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

«عامل فيها ابن بارم ديله».. مفردات الحارة المصرية

«الثقافة» تحتفل بذكري ثورة 30 يونيو إلكترونيًا غدًا

استعادة "الحلم والكيمياء والكتابة" فى ذكرى عفيفى مطر

فتح باب التقدم لجائزة حلمي سالم للشعر العربي