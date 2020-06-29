إصابة المدير السابق لمستشفى شبين الكوم التعليمى بكورونا

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية السابق، وعميد معهد الكبد السابق، على صفحته الشخصية، إصابة الدكتور محمد متولي، استشاري أمراض النساء والتوليد، ومدير مستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية.كان الدكتور محمد متولي، استشاري النساء والتوليد، والمدير السابق للمستشفى التعليمي بشبين الكوم، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، عقب ثبوت ذلك بالأشعة والمسحة، وخضوعه للعزل داخل مستشفى أبو خليفة، للبدء في للكورس العلاجي المعتمد من وزارة الصحة المصرية.وأكد الدكتور محمد طاحون، مدير المستشفى التعليمي بشبين الكوم، عدم استقرار الحالة الصحية للدكتور محمد متولي، أحد أشهر أطباء النساء والتوليد في الدلتا، وتحويله لمستشفى العزل بأبو خليفة في محافظة الإسماعيلية، للخضوع للعلاج والرعاية الطبية، مطالبًا زملاءه وتلاميذه بالدعاء له.وسادت حالة من الحزن على الطاقم الطبي بالمستشفى التعليمي، لإصابة مديرهم السابق، وقدم العديد من الأطباء والأساتذة على الصفحة الشخصية لطبيب النساء والتوليد، عبارات رفع المعنويات والأمنيات بالشفاء العاجل.