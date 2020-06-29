ضبط 76 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق في المنيا

نجحت الحملات الرقابية التموينية بمراكز ومدن محافظة المنيا الـ9، في ضبط 76 مخالفة تموينية متنوعة بالمخابز البلدية والأسواق.من ناحيته أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ومن جهته أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 76 مخالفة تموينية، منها 46 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (نقص الوزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخرى متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 30 مخالفة تنوعت بين (بيع بأزيد من الثمن – منتجات منتهية الصلاحية – سلع مجهولة المصدر – منتجات بدون فواتير – عدم وجود شهادات صحية).