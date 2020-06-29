فرج عامر: قرض «صندوق النقد» يعكس ثقة عالمية في الاقتصاد المصري

ثمن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بموافقة صندوق النقد الدولي، على طلب مصر الحصول على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه الموافقة تعكس التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وأصبحت ذات ثقة كبيرة لدى مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني العالمي.ولفت في بيان له، أن هناك ثقة كبيرة لدى صندوق النقد بالاقتصاد المصري، وهذا يرجع إلى الإجراءات والسياسات المالية التي سارعت الدولة المصرية في اتخاذها قبل أزمة جائحة كورونا واستعدت للأزمة بعدد من الإجراءات الاقتصادية التي حافظت على دعم الاقتصاد وعدم انهيار أي جزء في بنيانه.وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة ساهمت في استمرار قدرة الدولة المصرية على مواجهة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.