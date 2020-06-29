40 ألف طن متوسط الاستهلاك الشهرى للأرز التموينى

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن متوسط الاستهلاك الشهري للأرز التمويني يصل نحو 40 ألف طن على البطاقات التموينية، لافتا إلى أن هناك استقرارا في أسعار الأرز في الأسواق نتيجة توفير احتياجات المواطنين المستفيدين من الدعم على البطاقات.وأشار في تصريح خاص الدستور إلى أن أسعار الأرز الشعير في الأسواق، الرفيعة والعريضة، تتراوح بين 3800 جنيه إلى 4 آلاف جنيه للطن، ليطرح في المحلات التجارية بسعر يتراوح بين 6 جنيهات إلى 7.5 جنيه، حسب درجات الجودة ونسبة الكسر.وقال إن شركات القطاع الخاص تقوم بشكل منتظم بالتوريد حسب الاتفاق مع هيئة السلع التموينية من حيث الكميات والالتزام في المواعيد المحددة لكل شركة لصالح شركتي تجارة الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.