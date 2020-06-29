تجديد حبس شاب ضبط بـ900 جرام «استروكس» بالمطرية
الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:21 م
حسام التمساحطباعة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس شاب لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مخدر الاستروكس قبل ترويجه على عملائه بنطاق قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.
وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شاب يدعي "و.ر.ا" بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 900 جرام، وكمية من الأكياس البلاستيكية "مُعدة للتعبئة"، و6 زجاجات تحوى سائل الأسيتون "المستخدم في تصنيع مادة الأستروكس المخدر"، وميزان حساس، ومبلغ مالى، وهاتف محمول) وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شاب يدعي "و.ر.ا" بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 900 جرام، وكمية من الأكياس البلاستيكية "مُعدة للتعبئة"، و6 زجاجات تحوى سائل الأسيتون "المستخدم في تصنيع مادة الأستروكس المخدر"، وميزان حساس، ومبلغ مالى، وهاتف محمول) وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.