تجديد حبس شاب ضبط بـ900 جرام «استروكس» بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس شاب لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مخدر الاستروكس قبل ترويجه على عملائه بنطاق قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شاب يدعي "و.ر.ا" بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 900 جرام، وكمية من الأكياس البلاستيكية "مُعدة للتعبئة"، و6 زجاجات تحوى سائل الأسيتون "المستخدم في تصنيع مادة الأستروكس المخدر"، وميزان حساس، ومبلغ مالى، وهاتف محمول) وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.