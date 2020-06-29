محافظ الفيوم يؤكد استلهام روح الثورة لاستكمال مسيرة البناء

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي محافظة الفيوم، بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.وقال محافظ الفيوم: "لقد أنعم الله على مصر بجيش وطني قوي من الشعب وللشعب، يؤمن بالوطن ووحدته، ويتخذ من التضحية والفداء دستور حياة، ولقد أثبتت ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 قدرة أبناء الوطن على التوحد والاصطفاف كبنيان مرصوص في مواجهة التحديات، وأعادت الحياة لطموحات وآمال المصريين".وأضاف: "فى ذلك اليوم الفارق، خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم رافضين الخضوع لأية تهديدات إرهابية، منتفضين من أجل استعادة هويتهم وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، ليملأ أبناء الشعب المصري ميادين المحروسة فى مشهد حضاري شهد له العالم أجمع، صانعًا أعظم الثورات فى العصر الحديث، ولتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل".وأكد محافظ الفيوم أهمية إحياء تلك المناسبة الوطنية، بالعمل وتأمل الدروس المستفادة منها، والتأكيد على مفاهيم الوطنية والانتماء، واستلهام روح الثورة المجيدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض الوطن.