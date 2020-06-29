«سعد»: عودة القطاع السياحي متوقفة على ظهور لقاح كورونا

قال سامح سعد، الرئيس التفيذي لشركة مصر للسياحة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إن عودة السياحة بشكل طبيعي ستكون عبر ظهور لقاح كورونا الرسمي الذي سيقضي علي هذا الوباء.وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القطاع السياحي تعرض للضرر الأكبر نتيجة أزمة انتشار كورونا، حيث إن ذلك أثر علي ايرادات شركته وخطط التطوير المختلفة في المشروعات التي تشارك فيها الشركة.وأكد سعد أنه تم توفير رواتب العاملين عبر طرق مختلفة منها تحويل بعض المستحقات للشركة، موضحا أن الشركة ربما تتحول للخسائر بنهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو نتيجة أزمة كورونا، موضحا أن العمل علي تطوير قرية مجاويش توقف نتيجة أزمة كورونا.