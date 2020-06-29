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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

صورة «فجر».. اغتصبها عشيق والدتها وأذاب جثتها في «بطاس»

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:17 م
فجر
فجر
ندى حمدي
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حصلت "الدستور" على صورة الطفلة "فجر" البالغة من العمر 12 سنة التي قتلها سباك عشيق والدتها، بعد أن اغتصابها وأذاب جثتها في مادة "بطاس" بشارع الطالبية.

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة غموض العثور علي جثة متحللة داخل خزان مهجور بمنطقة فيصل في الطالبية حيث تبين أن الجثة لطفلة قام القاتل بإذابة جسدها بمادة كاوية لإخفاء ملامحها.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة الطفلة، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

وتبين من التحريات أن ربة منزل أبلغت باختفاء ابنتها، وبفحص بلاغات التغيب تبين أن الجثة المعثور عليها للطفلة المبلغ باختفائها.

ونجحت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة في التوصل لهوية الجناة حيث تبين أنهما سباك وعامل، والدافع رغبة السباك في الانتقام من والدة الطفلة بعد إنهاء علاقتهما الآثمة.

نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية في إلقاء القبض على المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وأحالهما إلى لنيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية للتحقيق.

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