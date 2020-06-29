«التموين»: استمرار توريد الأرز المحلي حتى منتصف يوليو المقبل

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار توفير الأرز التمويني من خلال شركات مضارب الأرز التابعة للقطاع الخاص حتى الدفعة الرابعة، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وبمشاركة شركات القطاع العام حتى منتصف شهر يوليو المقبل.وأكد تقرير حكومي، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن حجم الكميات المتبقية من توريد الأرز التمويني البالغ نحو 33 ألف طن لتصل حجم الكميات التي تم توريدها خلال الفترة الماضية لتصل إجماليا نحو 95 ألف طن بسعر 7250 جنيه، لتطرح على البطاقات بسعر 8 جنيهات للكيلو، ونسبة كسر لاتتجاوز الـ5%وهي الأنواع الفاخرة من أصناف الأرز الرفيع.وأضاف التقرير، أن هناك استقرار في الأسعار في الأسواق المحلية بعد تدبير احتياجات البطاقات.