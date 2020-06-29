السيسي لوزير الأوقاف: «جايين على الغلابة ليه»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة: "جاي على الحتة بتاعة الغلابة وعايز تلات شهور مقدم يا دكتور مختار، في ناس واخد أراضي زراعية منك منهم مش بتدفع من سنتين و3 سنوات، جاي على الغلابة".وجاء ذلك عندما استعرض اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، بشأن نقل سوق الخميس بالمطرية بالتنسيق مع وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، ومحافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية، وتم نقل 450 تاجر، وسوف يصلون لـ700 تاجر خلال الأسبوع المقبل.ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين، مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.