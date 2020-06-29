«اللي فات مات» لـ خالد سليم تتجاوز الـ6 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "اللي فات مات" للنجم خالد سليم، نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية على تطبيق الفيديوهات "تيك توك"؛ حيث تخطى الهاشتاج الخاص بالأغنية حاجز الـ6 ملايين ونصف مشاهدة خلال ساعات.وكان خالد سليم طرح كليب "اللي فات مات" خلال عيد الفطر، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس.وصور الأغنية بداية العام الجاري بلبنان في تجربة استمر تصويرها لما يقرب من 18 ساعة ولكن خالد اعتبرها من التجارب التي استمتع كثيرا خلال تقديمها وفقا لمنشور له على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".