واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3586 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 126 مخالفات السير دون تراخيص، 6 دراجات نارية مخالفة، 1501 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 18 مخالفة شروط الترخيص.يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.