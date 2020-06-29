ضبط 23 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قطعة سلاح نارى، 106 قضية مخدرات وتنفيذ 36832 حكم قضائى متنوع.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.