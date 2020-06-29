عامل يقتل شقيقه بسبب كلب بالقليوبية

شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا حيث طعن عامل شقيقه بالسكين إثر مشاجرة بينهما بسبب كلب.تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "ش.ع" جثة هامدة إثر عدة طعنات.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه.كما توصلت التحريات إلى أنهما يقيمان فى منزل واحد ويقوم المتهم بتربية كلب فى الطابق الأول ويسكن المجنى عليه فى الطابق الرابع فقام الكلب بمهاجمة أبناء المجنى عليها أثناء دخولهم العقار فتوجه المجنى عليه لمعاتبة شقيقه لمحاولة ربط الكلب لعدم التعرض لأبنائها وارهابهم فحدثت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بطعن شقيقه بالسكين ولقى مصرعه.وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم ويدعى"س.ر" عامل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.