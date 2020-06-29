طوني خليفة سفيرا للسلام والنوايا الحسنة لـ«العربي الأوروبي»

أعلن المركزالعربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، عن اختياره للإعلامي اللبناني طوني خليفة، ليكون سفيرا للسلام والنوايا الحسنة لدى المركز العربي الأوروبي لعام 2020 تقديرًا لمجهوداته السامية في مجال العمل الإعلامي والاجتماعي والإنساني، وذلك عقب ترشيحه من قبل الدكتورة أسماء بن سعيد نائب رئيس العلاقات الدولية والدبلوماسية بالمركز، وموافقة كافة أعضاء لجنة التحكيم والاقتراع في 17 دولة على هذا الترشيح.وذكر المركز في بيان له، أن الإعلامي طوني خليفة يحظى بتقدير كبير في المجتمع العربي وذلك لما قدمه من أعمال إعلامية وإنسانية واجتماعية متميزة وباعتباره من أفضل الشخصيات الإعلامية على الساحة العربية، ممن كان لهم تأثيرا إيجابيا على المجتمعين اللبناني والعربي بأثرهما، وقدم العشرات من البرامج التلفزيونية وخاصة البرامج الحوارية الهادفة، والتي تبنى خلالها عددا من القضايا الإنسانية والمجتمعية.وأشار المركز، إلى أن الإعلامي طوني خليفة قد شارك في العديد من المبادرات المجتمعية والإنسانية، التي تؤكد دوره البارز في دعم ثقافة التعايش الاجتماعي وحوار الأديان ونشر قيم السلام، فضلًا عن تبنيه عددًا من القضايا الإنسانية والمجتمعية وتسليط الضوء عليها من خلال المنابر الإعلامية الهادفة.والمركز العربي الأوروبي هو منظمة دولية إنسانية مستقلة غير سياسية طوعية لا تستهدف الربح، وتعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة والحاصلة على موافقة السلطات النرويجية في عام 2006، والمسجلة بقاعدة بيانات المنظمات الغير حكومية للأمم المتحدة، ومسجلة لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الاوروبي.