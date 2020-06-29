احتفالا بثورة 30 يونيو.. «الداخلية» تواصل مبادرة «كلنا واحد»

واصلت وزارة الداخلية إهداء السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، وتفعيل المرحلة الثالثة عشر من مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية.و قد تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذلك التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة، ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.كما تواصل وزارة الداخلية إيفاد عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر إحتياجًا، وكذا توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضةمن خلال فعاليات المرحلة 13 من مبادرة وزارة الداخلية ( كلنا واحد ) لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، والتي انطلقت منذ يوم 25 الجاري وتستمر حتى يوم 10 يوليو القادم، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور – أولاد عبدالله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس –خير بلدنا– العابد – أسواق فتح الله – إسبينس- خير زمان- أولاد رجب – راية– الفرجانى – المحلاوى – هايبر وان – أوسكار– أكسبشن– الشرق)، بإجمالي 360 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة (أرما – صافونا- الوليلى – المتحدة – زمزم – دومتى – العابد للحوم المجمدة– شاى العصارى – ريحانة– جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات").من ناحية أخرى واصلت منظومة أمان، التابعة لوزارة الداخلية، تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن، وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية لإهداء سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا، فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم.وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.