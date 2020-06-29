إيبارشية المنيا تعلق الصلوات حتى منتصف يوليو

أعلنت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا مكاريوس، الأسقف العام، أنه بناء على توجيهات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبعد الاستماع لرأي الأطباء، وبعد التشاور كذلك مع المجلس الإكليريكي ومجمع الأباء الكهنة فإنه تقرر استمرار تعليق القداسات والإجتماعات حتى منتصف شهر يوليو.موضحة أن ذلك يأتي وفقا لقرار البابا في اجتماعه مع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بأن تقرر كل إيبارشية إن كانت ستستأنف الصوات الجماعية في الكنيسة أم تؤجلها لبعض الوقت، وأن ذلك يتوقف على نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"في المنطقة والظروف المحيطة بذلك.وتابعت الإيبارشية في بيان لها، أنه سيتم إعادة تقييم الأمر في منتصف يوليو، على أن تركز كل الجهود هذه الفترة على الاهتمام بمرضى الفيروس وعمل حملات تطهير في كل المناطق التابعة للكنائس.