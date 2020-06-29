«الحساس» لـ حسين الجسمي تتجاوز الـ 2 مليون مشاهدة (فيديو)

طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة حملت عنوان "الحساس"، وذلك منذ أربعة أيام فقط، عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".وحققت الأغنية عدد مشاهدات تجاوز الـ 2 مليون مشاهدة منذ طرحها.وتعاون الجسمي في الأغنية مع الشاعر أحمد الصانع، والموزع حسام كامل الذي وضع المكساج والماستر الخاص بالأغنية أيضًا، وهي من ألحان حسين الجسمي.وطرح الجسمي، مؤخرًا أغنية منفردة جديدة حملت عنوان "روح العشق" من ألحانه وغنائه، وتعاون في كلماتها مع الشاعرة "العُلا".