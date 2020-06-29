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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات نظافة أمام لجان الثانوية ومتابعة إجراءات مواجهة كورونا بالمنيا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:58 ص
حملات نظافة
حملات نظافة
المنيا ـ على حسين
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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والمرور على المنشآت الخدمية والخاصة، والاستمرار في أعمال متابعة الحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنشآت الخدمية والخاصة بالمراكز.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملة مكبرة لتطهير لجان الثانوية العامة، حيث قامت بتعقيم 13 مدرسة بالمركز، بالإضافة إلى الاستمرار في تطهير المساجد والكنائس، كما نفذت حملة تموينية مكبرة على المحال التجارية والأسواق أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة لمقهى ومحال تجارية ومطاعم.


كما واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال النظافة ورفع المخالفات الصلبة من أمام لجان الثانوية العامة، بالإضافة إلى حملات مكبرة في قرى تله والبرجاية وشوارع وأحياء مدينة المنيا، بالإضافة إلى إجراء أعمال تأهيل وصيانة لأعمدة الإنارة بقرية الإسماعيلية، وفى عزبة ظلام التابعة لطوخ الخيل، كما نفذت الوحدة المحلية لقرية البرجاية، أعمال تطهير مكتب البريد والوحدة الصحية وبنك التنمية الزراعية وجمعية الهلال الأحمر.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملات مكبرة لتعقيم وتطهير المباني الحكومية والخدمية بالمركز، وواصلت المرور على المقاهي والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بنسبة الـ 25%، ومتابعة الالتزام بمواعيد العمل المقررة، كما نفذت الوحدة المحلية حملة لصيانة وتركيب أعمدة الإنارة بطريق نزلة "رمضان-السلحدار" التابع للوحدة المحلية لقرية بني عامر.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة نظافة ورفع تراكمات القمامة من شوارع وقرى المركز، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة العامة بطريق قرية "اعطو".

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، تنفيذ الحملات المكبرة لرفع القمامة من شوارع المركز، بالإضافة إلى متابعة أعمال الدهانات بشارع بورسعيد بحي جنوب وغرب مدينة سما لوط، كما تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالوحدة المحلية لمنقطين.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، متابعة تنفيذ المطاعم والمقاهي للإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق المقررة

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، أعمال رفع تراكمات القمامة بقري المركز، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم في مكتب البريد وشركة الكهرباء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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