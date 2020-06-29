زنتوت: يجب الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة

أكد مروان زنتوت، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علي ضرورة الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ألمانيا والتي تأتي من بين الدول التي استطاعت أن تصل بمساهمة القطاع بنحو 70%، 80% من الناتج المحلي، بينما في مصر لا تمثل اكثر من 18 الى 20% من الناتج المحلي أي 50 مليار دولار.وأضاف "زنتوت"، خلال ندوة نظمتها الجمعية، أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة في مواجهة تبعات كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتخفيف من أثارها السلبية علي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي استطاعت نحو 65% تعمل الآن، وهو مؤشر جيد يعطي أمل للاستمرار في دفع نمو الشركات خاصة مع عودة فتح الاقتصادوأكد رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية، أن قطاع المشروعات الصغيرة ما زال في حاجة إلي أكثر من أدوات التمويل سواء من البنوك والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بجانب الخدمات غير المالية بالاضافة إلي دور أكبر لنشاط التأجير التمويلي الذي ما زال لم يتطور.