رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

زنتوت: يجب الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:57 ص
الجمعية المصرية اللبنانية
الجمعية المصرية اللبنانية
أسماء إبراهيم
طباعة
أكد مروان زنتوت، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علي ضرورة الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ألمانيا والتي تأتي من بين الدول التي استطاعت أن تصل بمساهمة القطاع بنحو 70%، 80% من الناتج المحلي، بينما في مصر لا تمثل اكثر من 18 الى 20% من الناتج المحلي أي 50 مليار دولار.

وأضاف "زنتوت"، خلال ندوة نظمتها الجمعية، أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة في مواجهة تبعات كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتخفيف من أثارها السلبية علي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي استطاعت نحو 65% تعمل الآن، وهو مؤشر جيد يعطي أمل للاستمرار في دفع نمو الشركات خاصة مع عودة فتح الاقتصاد

وأكد رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية، أن قطاع المشروعات الصغيرة ما زال في حاجة إلي أكثر من أدوات التمويل سواء من البنوك والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بجانب الخدمات غير المالية بالاضافة إلي دور أكبر لنشاط التأجير التمويلي الذي ما زال لم يتطور.

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 14 بحريق مستشفى عزل في الإسكندرية

سلاح جو قوات شرق ليبيا يستهدف قوات الوفاق قرب مصراتة

الأرصاد توضح أسباب ارتفاع الحرارة نهاية الأسبوع

السيسي يفتتح مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة اليوم

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

الأرصاد توضح أسباب ارتفاع الحرارة نهاية الأسبوع

أول تعليق لكريم عبدالعزيز بعد التعاقد على «الاختيار 2»

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب بشلاتين خلال أيام (خاص)

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

خجل وأشياء أخرى.. لهذه الأسباب ترفض عبلة كامل الظهور في الإعلام منذ 22 عامًا

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

نجم الساعة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

3 أعراض جديدة لـ«كوفيد-19»

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو وطريقة السداد

ما يعرفه الأطباء حتى الآن حول تأثيرات كورونا على الإنسان

3 فوائد للمشي تحسن صحتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بذكري ثورة 30 يونيو إلكترونيًا غدًا

استعادة "الحلم والكيمياء والكتابة" فى ذكرى عفيفى مطر

فتح باب التقدم لجائزة حلمي سالم للشعر العربي

ميرال الطحاوي تصدر كتاب «بنت شيخ البلد» عن دار «العين»