ضبط 5 قضايا أموال عامة قيمتها 11 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كل أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.أسفرت الجهود خلال 48 ساعة عن ضبط 5 قضايا "اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية- تزوير أوراق- نصب واحتيال- استيلاء على المال العام" مُتهم فيها 9 أشخاص وبلغ إجمالى المبالغ المالية قرابة 11 مليون جنيه مصرى "تم ضبطها مستنديًا" - "69،950" تسعة وستين ألفًا وتسعمائة وخمسين دولارً أمريكيًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.