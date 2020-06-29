محافظ أسيوط يترأس حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية بالمقاهى

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملة مفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ويتفقد عددًا من مطاعم ومقاهى ومحلات حى شرق.يأتي هذا تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بعودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات والتأكيد على ارتداء الكمامات فى جميع المنشآت ووسائل النقل والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية.وأكد محافظ أسيوط على تنفيذ القرارات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات وذلك استكمالًا لخطة المحافظة وسلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - ١٩".رافقه خلال الجولة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة وكمال خليفة وكيل مديرية التموين وأسامة أنور نائب رئيس حي شرق وأعضاء لجنة التفتيش والمتابعة على المنشآت.وتفقد بعض المطاعم والمقاهى بشارع كورنيش النيل وتابع إجراءات التعقيم وارتداء الكمامات والالتزام بنسبة التشغيل 25% وخضع المحافظ ومرافقوه لقياس درجة الحرارة والتعقيم بالكحول قبل دخول المطاعم وشاهد أماكن تجهيز الطعام ببعض المطاعم للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والاهتمام بالنظافة العامة.والتقى ببعض المواطنين للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم وفق الإجراءات التي يتم تطبيقها حفاظًا على صحتهم ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.وشدد محافظ أسيوط على جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بفتح "المطاعم - المقاهي" المرخصة من وحدات الإدارة المحلية والتى تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً يوميًا ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح.وفي حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة والسماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى وغلق أماكن ألعاب الأطفال وضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.مع التشديد على استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم ووضع الملصقات واللوحات الإرشادية لتوعية المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وعلى رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط فضلًا عن متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في التاسعة مساءً ووقف حركة المواصلات فى الثانية عشرة فى منتصف الليل وحتى الرابعة صباحًا يوميًا.وأكد المحافظ على ضرورة قياس درجات الحرارة لجميع العاملين بمختلف المنشآت يوميًا، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأى حالة إصابة يتم اكتشافها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان والتزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكل المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل وتقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى وتوفير أجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.