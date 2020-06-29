45 مليار جنيه تكلفة تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال

قال مصدر مسؤول في وزارة قطاع الأعمال، إن إجمالي حجم استثمارات قطاع الأعمال لتطوير الشركات يصل إلى 45 مليار جنيه.وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاستثمارات عبارة عن مشروع الغزل والنسيج بقيمة إجمالية 21 مليار جنيه، وتطوير مصر للالومنيوم والدلتا للأسمدة والفنادق التاريخية والأدوية.وأكد، أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق حريص للغاية على توفير التمويل اللازم عبر بنوك محلية ومؤسسات تمويل دولية، مشيرا إلى وجود تنسيق مع كافة الوزارات سواء التعاون الدولي أو المالية أو الصناعة والتجارة والبنك المركزي والزراعة والإسكان والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والنقل والهيئة العربية للتصنيع من أجل التعاون المشترك في تيسير التحديات التي تواجه مشروعات التطوير أو التعاون مع الجهات الحكومية.